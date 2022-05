Andy Goram, l’ex calciatore ha un tumore inoperabile: “Mi restano sei mesi di vita, basta chemio”

L’ex calciatore di Rangers e Manchester United Andy Goram ha un tumore incurabile. Per questo motivo, ha deciso di godersi gli ultimi mesi di vita (gliene hanno dati solamente sei) senza sottoporsi ulteriormente alla chemio terapia. Lo ha spiegato lo stesso ex portiere nel corso di una lunga intervista rilasciata al Daily Record.

“Combatterò come mai prima d’ora. Non se ne parla di prolungare un’agonia senza qualità di vita. È fuori discussione. Voglio parlare della mia ex moglie Miriam. Lei aveva un obiettivo e ora più o meno ha sconfitto la malattia. Mi ricordo come il suo compagno ha dovuto aiutarla a salire le scale per settimane. Il mio problema invece è che non c’è una via d’uscita per cui farlo”.