ROMA – Angelo Esposito, giocatore del Benetton Rugby e della nazionale, si è lesionato il crociato anteriore del

ginocchio destro e salterà il Sei nazioni.

Esposito si è infortunato nel ‘derby’ italiano di Pro14 del 23 dicembre scorso, contro le Zebre. In quella partita, prima di farsi male in uno scontro di gioco, Esposito aveva realizzato due mete. Nei prossimi giorni l’ala biancoverde, secondo quanto informa una nota del Benetton, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Si può quindi dire che salterà il 6 Nazioni 2018, che per gli azzurri comincerà con il big-match di sabato 4 febbraio all’Olimpico di Roma contro l’Inghilterra.