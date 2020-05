BERGAMO – E’ morto il pugile bergamasco Angelo Rottoli, 61 anni, di Presezzo (Bg).

Era stato ricoverato nel Policlinico di Ponte San Pietro perché colpito dal coronavirus, dopo che due settimane fa aveva perso la madre e il fratello.

Rottoli iniziò da dilettante nel 1977 e passò professionista nel dicembre 1981 come peso massimo: nel giro di due anni divenne campione italiano.



Nei massimi-leggeri arrivò a competere per il Mondiale Wbc, perdendo per ferita contro il portoricano Carlos De Leon nel 1985.

Nel 1987 diventa campione intercontinentale Wbc nei pesi massimi-leggeri e poi campione europeo sempre nei massimi-leggeri; nel 1987 perde il titolo europeo.



Rottoli disputò ancora un match nell’aprile 1990, perdendolo: quella sconfitta lo portò a chiudere la carriera dopo 35 combattimenti.

Emergenza coronavirus, cambia il calendario dell’attività nazionale.

La FPI, Preso atto delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, rende noto che il Consiglio Federale, nella riunione del 29 aprile u.s. con atto n. 76, ha deliberato una ulteriore revisione del Calendario Attività Agonistiche AOB 2020.

In particolare, si è provveduto all’annullamento del Torneo Nazionale Elite Maschile – Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “A. Garofalo” in programma dal 12 al 14 giugno 2020 e del Torneo Nazionale Elite Femminile – Guanto D’Oro d’Italia Trofeo “L. Colombi“ in programma dal 3 al 5 luglio 2020.

Inoltre, con la medesima delibera, è stata demandata la Commissione Tecnica per l’Attività Nazionale a stabilire data e modalità di svolgimento dei Campionati Italiani femminili Schoolgirl – Junior e Youth (fonti fpi.it e ANSA).