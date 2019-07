TORINO – Bagno di folla per De Ligt al suo arrivo a Torino. L’ex fuoriclasse dell’Ajax è arrivato a Torino accompagnato dalla sua fidanzata AnneKee Molenaar, una delle modelle più popolari del mondo. Gli occhi erano tutti su De Ligt ma anche la fidanzata è stata oggetto di più di una attenzione da parte dei tifosi della Juventus che si trovavano fuori dallo Jhotel e dallo Jmedical.

De Ligt è arrivato alla Juventus dopo una trattativa lunghissima. Il calciatore ha detto quasi subito sì ai bianconeri ma la Juve ha faticato e non poco a strappare il sì dell’Ajax che voleva monetizzare il più possibile la cessione del suo baby campione. Alla fine i bianconeri hanno convinto l’Ajax con una offerta di circa 75 milioni di euro, alzando la proposta iniziale di 70 milioni di euro.

AnneKee Molenaar, chi è la modella che ha fatto innamorare De Ligt.

Come detto in precedenza, AnneKee Molenaar non è solamente una delle modelle più gettonate d’Olanda ma è anche tra le più popolari a livello Mondiale. La Molenaar vanta contratti con diverse agenzie di moda. Parliamo della Wilma Wakker, della Mega Model Angency, della Models e della Priscillas Models. La Molenaar è considerata anche una influencer per l’enorme seguito di follower sul suo profilo Instagram ufficiale.

La Molenaar non ama il calcio ma non si perde una partita del suo fidanzato De Ligt. Non ama il calcio nonostante sia nata con il pallone nel DNA perché il papà Keje Molenaar è stato un calciatore dell’Ajax (stessa squadra di De Ligt) dal 1980 al 1984. Non solo, Keje Molenaar ricopriva lo stesso ruolo di De Ligt, quello di difensore centrale, con le stesse attitudini.

Con la maglia dell’Ajax, ha realizzato la bellezza di 16 gol in 81 partite. De Ligt, in un numero di presenze simili (77 per essere precisi), si è fermato a otto gol. Se invece consideriamo presenze e gol di De Ligt in tutte le competizioni, quindi incluse le coppe, otteniamo un totale di 134 partite con 14 gol.