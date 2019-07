TORINO – In attesa di festeggiare l’arrivo del baby campione olandese De Ligt, i tifosi della Juventus si concentrano sulla sua meravigliosa fidanzata AnneKee Molenaar. La Molenaar è una delle modelle più belle del mondo ed è anche una influencer grazie ai moltissimi follower che vanta sui social network.

AnneKee Molenaar è seguita da 186mila follower su Instagram, i suoi post in compagnia di De Ligt sono quelli più gettonati. La foto con lei e De Ligt alle Bahamas, nella famosissima “Pig Beach”, ha raccolto quasi 56mila like con ben 1800 commenti. Insieme formano una delle coppie più amate e più seguite su Instagram.

Nonostante il forte inserimento del Barcellona, alla fine De Ligt dovrebbe trasferirsi alla Juventus perché i bianconeri si sono mossi prima e meglio degli avversari. La Juve dovrebbe prenderlo per cifre veramente alte per un difensore centrale.

All’Ajax dovrebbero andare circa settanta milioni di euro, mentre il calciatore dovrebbe percepire uno stipendio monstre (si parla di 13 o 15 milioni di euro a stagione). La Juventus vanta ottimi rapporti con l’agente dell’olandese Mino Raiola e l’affare dovrebbe andare in porto nei prossimi giorni.

L’affare non è ancora stato definito del tutto perché ovviamente ballano cifre molto importanti per un calciatore che ha appena 19 anni ma la Juve vuole prenderlo sia per svecchiare la difesa, sia per garantirsi un futuro roseo in quella zona del campo.

Barzagli ha smesso di giocare a calcio, Chiellini è molto avanti negli anni, Bonucci potrebbe anche essere ceduto al Paris Saint Germain per rientrare di qualche milione di euro, Demiral è un giovane di sicuro avvenire ma non è ancora pronto per fare il titolare nella Juventus, così come Rugani anche se negli ultimi anni ha fatto notevoli passi in avanti.

Intanto domani la Juventus ufficializzerà il ritorno di Gigi Buffon. Per il portiere, si tratta dell’ultimo anno da calciatore professionista. Dalla stagione successiva, sarà un dirigente della Juventus.