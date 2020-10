“Ansu Fati ambulante nero”, Barcellona denuncia il giornalista Salvador Sostres per razzismo (foto Ansa)

Il giornalista Salvador Sostres è stato denunciato dal Barcellona per razzismo dopo che aveva definito Ansu Fati un ‘ambulante nero’.

Il Barcellona ha denunciato il giornalista Salvador Sostres per razzismo dopo che quest’ultimo aveva definito Ansu Fati un ‘ambulante nero’.

L’editorialista catalano ha scritto la cronaca del Barcelona-Ferencvaros che si è svolta martedì scorso e ha incluso questo paragrafo dedicato ad Ansu Fati:

“Ansu Fati quando corre ha qualcosa di una gazzella, sembra un venditore ambulante giovane e nero che vedi improvvisamente mettersi a correre lungo il Paseo de Graciaq quando qualcuno urla ‘acqua, acqua’ per avvisare che sta arrivando la Guardia Civil. Immagini della giungla nel cuore della città. Ora questo non accade, perché per Ada Colau i criminali sono i poliziotti e non gli ambulanti neri, che già non devono scappare. È anche vero che senza turisti la loro attività ne risente molto “.

Parole pesanti rivolte a un minorenne perché Fati compirà 18 anni solamente a fine mese.

La segnalazione di Griezmann

Il testo è passato in primo luogo inosservato, finché ieri sera Antoine Griezmann, compagno di squadra di Ansu, lo ha pubblicato sul suo account Twitter, dando a Sostres la visibilità che stava cercando:

“Ansu è un ragazzo eccezionale che merita rispetto come ogni essere umano. No al razzismo. e no alla maleducazione “

Le reazioni contro l’editorialista sono state abbondanti e devastanti.

Uno dei primi è stato l’ex giocatore del Barcellona Marc Crosas, che ha definito Sostres un “razzista bastardo”, mentre il giornalista José Ramón de la Morena ha raccomandato ai suoi ascoltatori di “non leggere le sciocchezze di Sostres”.

A livello internazionale, il corrispondente di Madrid della ‘Gazetta Dello Sport’, Filipo Ricci, ha definito l’articolo “incredibile. Razzismo. Razzismo nel 2020 in una cronaca di calcio”, e l’analista Gary Lineker si è espresso in termini simili , con un passato al Camp Nou: “Fa schifo, come se fossimo tornati indietro di 50 anni”.

L’azione legale della società catalana

All’ultimo minuto, fonti ufficiali dell’FC Barcelona hanno confermato che nelle prossime ore intraprenderanno un’azione legale contro il quotidiano “ABC” e Salvador Sostres.

Giovedì 22 ottobre, dopo le 8 del mattino, il citato quotidiano ha diffuso le scuse dell’opinionista per “l’incomprensione”.

“Alcune espressioni sono state prese come un disprezzo razzista. Niente potrebbe essere più lontano dalla mia intenzione, o dalla mia opinione, molto favorevole al giocatore come ho espresso in tutte le mie relazioni da quando ha debuttato”, dice Sostres.

Maite Pozo, avvocato penalista, conferma a questo medium che la cosa logica sarebbe che fosse lo stesso Ansu Fati, a comparire nelle azioni legali contro questi commenti, “anche se il team legale del Barcellona è quello che prende il caso”.

Poiché il giocatore è minorenne, deve essere rappresentato da suo padre o sua madre.

Le scuse espresse sia dai media che dall’editorialista non avrebbero maggiore validità in questo tipo di casi se non “considerate attenuanti”. “Sicuramente sarà tutelato dal diritto alla libertà di espressione, ma ci sono dei limiti”, ragiona l’avvocato.

A giudicare dall’avvocato penalista, questi commenti sono tipici di un possibile crimine d’odio e discriminazione basata sulla razza.