FERRARA, STADIO MAZZA – Dopo il vantaggio dell’Inter per mano di Mauro Icardi, la Spal è andata vicina al pareggio. La squadra di casa ha beneficiato di un calcio di rigore assegnato per un fallo netto e ingenuo di Miranda ai danni di Felipe. Dagli undici metri si è presentato Antenucci che ha calciato fuori.

Gli highlights di Spal-Inter

Al 16′, rigore assegnato alla Spal per fallo di Miranda su Felipe. Dagli undici metri, ha calciato fuori Antenucci. Si resta sul vantaggio per l’Inter.

Inter in vantaggio al 13′. Il colpo di testa di Icardi è stato deviato in rete da Djourou.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Djourou, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Valoti, Fares; Petagna, Antenucci. All. Semplici

Inter (4-2-3-1): Handanovic; Vrsaljko, Miranda, Skriniar, Asamoah; Vecino, Borja Valero; Keita, Nainggolan, Perisic; Icardi. All. Spalletti

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.