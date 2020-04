GENOVA – Cosa avrebbe fatto Antonio Cassano se non fosse diventato un calciatore?

A svelarlo è lui stesso nel corso di una intervista rilasciata a Sky Sport.

“Se non fossi diventato un calciatore, sarei diventato un salumiere.

E’ un lavoro che mi è sempre piaciuto, probabilmente avrei iniziato a lavorare sotto padrone, magari in un supermercato ma alla lunga mi sarei aperto un negozio.

Sono nato a Bari Vecchia, in una realtà difficile ma ho promesso a mia madre che non mi sarei perso per strada…

Quindi anche se non fossi diventato un calciatore professionista, avrei comunque svolto un lavoro onesto”.