Antonio Cassano riparte dalla Serie C, primo allenamento con l’Entella

GENOVA – Antonio Cassano ha iniziato ufficialmente la nuova avventura con l’Entella. L’ex attaccante di Sampdoria e Roma è giunto al Comunale di Chiavari intorno alle 14.15, sceso dalla vettura accompagnato dal team manager Matteo Gerboni, si è diretto verso gli spogliatoi rispondendo ai cronisti: “Se sono pronto? Lo sono sempre”.

Trentasei anni compiuti lo scorso luglio, Cassano è apparso in ottima forma e già oggi comincerà una preparazione personalizzata preparata dallo staff tecnico ligure guidato dal tecnico Boscaglia. E’ possibile che venga tesserato in breve tempo per la squadra di serie C.

“Oggi è stata una giornata stupenda, dove sono tornato in campo. Sono molto felice. Devo ringraziare il presidente Gozzi che mi ha dato questa opportunità: ho fatto questa scelta di tornare ad allenarmi e lo ringrazio. E’ una scommessa che ho fatto per i miei figli e mia moglie”. Lo ha detto Cassano, ospite di SkySport, al termine del primo allenamento con l’Entella. “Basta cassanate, sono cresciuto, e non voglio dare delusioni a loro” ha aggiunto.

L’attaccante torna al calcio giocato dopo le esperienze con la Sampdoria (rescisso il contratto nel gennaio 2017) e la breve parentesi con il Verona nel luglio scorso.