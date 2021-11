Antonio Conte al Tottenham. Manca solo l’ufficialità: per lui triennale da 18 milioni l’anno

Antonio Conte al Tottenham. Manca solo l’ufficialità per lo sbarco, per la seconda volta dopo l’esperienza al Chelsea, del tecnico italiano a Londra. Per Conte è già pronto il contratto che lo legherà alla squadra inglese fino al 2023. Stipendio complessivo da 15 milioni di sterline (quasi 18 milioni di euro, circa 900.000 euro al mese). Le firme dovrebbero arrivare già oggi.

Conte sostituirà il portoghese Nuno Espirito, esonerato dopo la sonora (0-3) sconfitta degli Spurs contro il Manchester United.

Conte, raccontano i giornali d’oltremanica, ha già parlato col presidente Daniel Levy e col “chief football officer” Fabio Paratici.

Antonio Conte e l’esperienza al Chelsea

Per Conte, come già detto, si tratta di un ritorno a Londra. Questa volta l’allenatore ex Juve e Inter sbarcherà al Tottenham. Nel 2017 invece Conte guidò il Chelsea con il quale vinse la Premier League e la FA Cup nell’anno successivo.

Brozovic e Lautaro Martinez

Non è ancora arrivato Conte che già a Londra è partito il toto mercato. Chi poterà con sé Conte? I giornali inglesi la sparano grossa: il sogno dell’allenatore italiano è quello di portare in Inghilterra Brozovic e, soprattutto, Lautaro Martinez. Chissà. Per ora si tratta soltanto delle solite voci di mercato che come una scia di solito accompagnano l’arrivo di un nuovo allenatore.