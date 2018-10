MADRID (SPAGNA) – Antonio Conte si avvicina a grandi falcate verso la panchina del Real Madrid. Secondo il giornale spagnolo As, l’ex ct degli azzurri sarà nella capitale spagnola già domani pomeriggio, di ritorno da una vacanza in Egitto, per rispondere alla chiamata di Florentino Perez, che lo ha preferito a Santiago Solari.

Il Cda in programma domani, infatti, procederà al licenziamento di Julen Lopetegui, in uscita dopo il pesantissimo ko rimediato oggi nel Camp Nou contro il Barcellona. Conte, dopo l’incarico, potrebbe raggiungere la squadra a Melilla, dove debutterà mercoledì in Coppa del Re.

