Antonio Conte: "Spiego ai miei anche come fare l'amore. Sotto la partner. E veloci"

ROMA – In amore, il minimo sforzo. Lo teorizza Antonio Conte, allenatore. Di quelli totalizzanti, che pretendono il massimo dell’impegno fisico e mentale dai suoi giocatori in campo e in allenamento. Ma con la testa alla prossima partita anche quando la palla non rimbalza.

Anche tra le lenzuola. Sentite cosa ha dichiarato in un’intervista a L’Equipe (quella dove dice “non sono un leccaculo”). “Durante la stagione, i rapporti non devono durare troppo a lungo, bisogna fare il minor sforzo possibile. Quindi restare sotto la partner”.

Chissà cosa ne pensano le Wags nerazzurre. Sicure che da qualche finestra, da qualche serratura, non si insinui, proprio sul più bello, l’occhio scrutatore del mister?

Tutti a lezione di se**o al contrario, dunque, da Antonio Conte. In nome del risultato a ogni costo. Cioè a discapito della performance, sportiva o amatoria, che sia. Se proprio si deve, una sveltina e via. Vietate capriole e famolo strano.

Ai giocatori dell’Inter non resta che prenderla con filosofia. Del resto “post coitum omne animal triste est”. Che ce l’abbia messa tutta oppure no. (fonte L’Equipe)