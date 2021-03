Antonio Conte contro l'arbitro Mariani, ammonizione ma la protesta continua: "Fate i protagonisti..."

Antonio Conte contro l’arbitro Mariani durante Inter-Atalanta. Scatta l’ammonizione proteste ma il mister continua a lamentarsi: “Fate i protagonisti…”, dice riferendosi alla classe arbitrale. Il siparietto è stato ripreso dalle telecamere di Sky.

Il rapporto tra Conte e gli arbitri non è mai stato buono. L’allenatore dell’Inter da sempre vive le partite in maniera, diciamo così, sanguigna. E questo lo porta ad agitarsi, urlare, sbraitare. E protestare. In maniera tanto, spesso troppo, veemente. Ma non tutti sono disposti ad accettare questo atteggiamento.

E l’esempio di ieri ne è una prova. Siamo solo a inizio partita, ma Conte è già carico a palla. Il direttore di gara lo richiama e lui continua la protesta. Fino all’ammonizione. Anche dopo l’ammonizione…

Conte contro Mariani, fino all’ammonizione (e oltre)

Siamo all’uncidesimo minuto del big match di giornata tra Inter e Atalanta. Conte comincia a protestare per un fallo e l’arbitro Mariani gli si avvicina per parlare.

La Gazzetta dello Sport riporta lo scambio di battute tra i due. Mariani: “Mister mi faccia la cortesia, venga un attimo, una parola soltanto”. Conte: “Ma che ho detto? Della spinta ho detto, l’ho insultata?”. Mariani: “Stiamo calmi, siamo al 10’. Io capisco il suo momento, lei capisca il mio”. Conte continua a protestare e Mariani estrae il cartellino giallo, pronunciando queste parole: “Non è fallo, va bene? Non va bene? Allora forse non va bene: giallo”. A quel punto Conte esplode: “Fate i protagonisti, fate. Con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio, con tutto il bene che vi voglio… Venite per far vedere che venite a rimproverarmi, questo fate”.

Conte, intervista post partita di Inter-Atalanta

Ecco cosa ha detto Conte nell’intervista post partita: “Ci siamo riportati a +6, giocavamo sapendo che Milan e la Juve avevano vinto e si erano avvicinate e questo ha aumentato la pressione e poi giocavamo contro l’Atalanta che è una squadra che ha preso punti a tutte le grandi, è una squadra ostica che se non si affronta con la dovuta attenzione rischia di rifilarti un’imbarcata.

Loro l’hanno preparata molto bene, sono stati un po’ meno arrembanti ma più accorti, questi sono tre punti importanti contro un’ottima squadra grazie a questa vittoria stacchiamo anche loro per il discorso Scudetto, perché per me l’Atalanta è una squadra che poteva ambire al titolo, è un merito per loro e per Gasperini che è un grande allenatore in una grande società con grandi calciatori”.

“Se mi guardo in tasca trovo un pezzo di Scudetto? No, ho soltanto 40 euro perché ho dovuto fare benzina. Dobbiamo continuare pensando non a ciò che è stato ma a guardare avanti. Faccio un applauso a tutti i miei giocatori specie a quelli che stanno giocando meno, loro sono la nostra forza e ci aiutano sempre”.