LONDRA (INGHILTERRA) –Antonio Conte e il Chelsea appaiono sempre più lontani, condannati – almeno fino al termine della stagione – ad una convivenza forzata. Dopo l’eliminazione dalla Coppa di Lega, il manager italiano si è sfogato davanti ai giornalisti per il mercato letargico del suo club. “Da quest’estate la società decide su ogni singolo giocatore – le parole di Conte -. Ci sono situazioni differenti, certe volte posso esercitare un’influenza, altre volte no. Il mio lavoro è fare l’allenatore e migliorare i miei giocatori. Sicuramente non decido granché del mercato”.

Tutte le richieste dell’ex Ct dell’Italia sono state puntualmente ignorate dalla società, che non lo ha accontentato né con Leonardo Bonucci né con Alex Sandro. Nel mercato di gennaio è arrivato il solo Ross Barkley, per la frustrazione di Conte che nell’ultima uscita contro l’Arsenal non aveva alternative in panchina.

“Quando si fa male uno dei tuoi migliori giocatori (Willian, ndr), non è mai facile sostituirlo. A maggior ragione se in panchina c’è solo Barkley”. Un’altra frecciata polemica alla società che certamente non avrà fatto piacere al patron Roman Abramovich.