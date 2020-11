L’allenatore nerazzurro, stuzzicato su considerazioni fatte sulla sua squadra, ha risposto piccato all’opinionista di Sky Sport.

Antonio Conte è stato protagonista di un confronto in diretta tv su Sky Sport con Giancarlo Marocchi nel post-partita di Atalanta-Inter.

Dopo l’ennesimo pareggio di questo inizio stagione, Marocchi ha dichiarato che “questa Inter è un po’ diversa a quella del finale di stagione, gli manca un po’ di furore agonistico”.

Una affermazione che non è affatto piaciuta all’allenatore dell’Inter che ha risposto piccato all’opinionista.

La replica di Conte a Marocchi

“Dico a chi dice questo di togliere il vino da tavola. Anche ammazzacaffè e liquore. Mi auguro che sia un po’ più riflessivo e che sia più attento a quello che dice. Spero non spari delle fesserie come quelle che ha detto”.

Marocchi ha replicato con classe, evitando di accendere ulteriormente gli animi: “Io bevevo solo quando da calciatore mi avvicinavo all’area avversaria. Sui gol non metto becco, ci penserai tu con i tuoi giocatori”.

“Non mi aspettavo una reazione, a Madrid la partita mi era piaciuta. Oggi abbiamo fatto lo stesso contro l’Atalanta. Ci sta mancando un po’ l’istinto killer per chiudere partite che potremmo vincere. C’è stato questo gol e stiamo parlando di un pareggio. In campo non può esserci sempre l’allenatore a dire cosa fare. Alcune situazioni devono gestirle i calciatori, sul gol dell’Atalanta c’è stato un momento di sbandamento che non deve accadere”. (fonte SKY SPORT)