ROMA – Nonostante la vittoria in FA Cup, Antonio Conte potrebbe lasciare il Chelsea. E nel giro di poche ore. La squadra londinese rischia di ritrovarsi senza tecnico. Secondo Express, il "vincitore seriale" non dovrebbe comunque essere confermato sulla panchina dei Blues. Troppo importante aver mancato l'accesso alla Champions League.

Abramovich vorrebbe Luis Enrique sulla panchina del suo Chelsea, e sarebbe pronto a sborsare i 10 milioni di euro rimanenti sul contratto di Conte.

Ma il nome dello spagnolo non è l’unico accostato al Chelsea: infatti a Londra si seguono anche i profili di Maurizio Sarri del Napoli e Jardim del Monaco. Anche se puntare su Sarri per il Chelsea dovrebbe spendere una fortuna. Infatti il tecnico toscano per liberarsi dal Napoli ha una clausola rescissoria di 8 milioni di euro e i Blues dovrebbero, come detto prima, pagare il restante ingaggio a Conte. Insomma, sembra sempre più delineata la strada che porta il tecnico spagnolo Luis Enrique a Londra, sponda Chelsea.