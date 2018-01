LONDRA (INGHILTERRA) – ”Chiellini vuole chiudere la sua carriera alla Juventus”. Alla vigilia del big-match di Premier League contro l’Arsenal, il tecnico del Chelsea, Antonio Conte, smentisce le voci di calciomercato riguardanti un interessamento dei Blues al difensore della Juventus.

“C’è molta speculazione ed è normale quando inizia la finestra di mercato. È un momento difficile per ogni allenatore e per ogni club perché devi affrontare molte speculazioni e di sicuro alcune sono vere mentre altre sono solo speculazioni”.

”Sono molto contento di lavorare con questi giocatori e – aggiunge Conte come riporta il sito ufficiale del Chelsea – ho fiducia in loro. Non vedo problemi ma allo stesso tempo riesco a capire se alcuni giocatori non stanno giocando con regolarità e vogliono giocare con regolarità. La mia aspettativa è che tutti i giocatori che abbiamo in squadra restino qui”.

”In questo periodo – aggiunge il tecnico del Chelsea – dobbiamo essere molto concentrati sul nostro obiettivo e domani avremo una partita davvero dura contro l’Arsenal. Dobbiamo trovare la giusta concentrazione”.