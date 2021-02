Antonio Conte: “Inter pazza, me l’avevano sconsigliata. Non parla in conferenza stampa, alla vigilia del match di San Siro contro il Genoa.

I dirigenti dell’Inter sono tutti positivi. Tuttavia, ne dice di cose Antonio Conte, intervistato dal Corriere della Sera.

Antonio Conte: "Inter pazza, me l'avevano sconsigliata, la sfida più difficile. Lukaku giocatore da football"

Spazia a tutto campo: l’etica del sacrificio, of course, ma anche l’orgoglio per i complimenti di Radnick, un quasi profeta del calcio nuovo. Dice che propone un gioco sofisticato.

Insomma non si limita alla forza d’urto, anche se può contare su un super Lukaku. Che è ingeneroso giudicare straripante solo se ha campo. E’ un atipico, se lo coccola Conte, “un giocatore da football americano”.

La squadra – e questo è un obiettivo – ha imparato anche ad aspettare, a far girare la palla. Ci tiene a ribadire che questa all’Inter è la sfida più difficile della sua carriera. Tanto più che gliela’avevano caldamente sconsigliata.

“Mi avevano sconsigliato l’Inter. Sono per le sfide e l’Inter è la più difficile della mia carriera. Ma non temo i confronti: so che nel mio campo ho da dire e tanto”.

“La sconfitta mi fa stare male, so che la vivrò solo. Non perché il mio staff o i miei amici mi lascino solo, ma vivo una sorta di solitudine interna. Sento addosso la responsabilità. Per questo non voglio viverla. Durante la partita l’idea della sconfitta mi spinge a tirare fuori le unghie per azzannare tutti”.

Niente conferenza stampa della vigilia per il tecnico dell’Inter Antonio Conte. L’allenatore nerazzurro non parlerà ai giornalisti prima della sfida contro il Genoa di domani alle 15 a San Siro.

Dopo le positività emerse nella dirigenza (tra cui l’ad Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio), la squadra si trova in isolamento fiduciario, aspettando di svolgere nuovi tamponi dopo quelli che ieri hanno dato risultato negativo per tutti.