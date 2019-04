Antonio Conte-Juventus, in Inghilterra ipotizzano questo clamoroso ritorno

TORINO – Antonio Conte potrebbe tornare sulla panchina della Juventus. Questa è la notizia piuttosto clamorosa diffusa da Sky Sport UK. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile approdo di Antonio Conte all’Inter ma la notizia è stata smentita da Beppe Marotta che ha confermato l’attuale tecnico, Luciano Spalletti, anche per la prossima stagione. In realtà l’Inter ha avuto e come un dialogo con Antonio Conte ma le richieste dell’ex tecnico del Chelsea sono considerate troppo alte dalla proprietà cinese dell’Inter. Conte chiede uno stipendio di dieci milioni di euro a stagione più pieni poteri sulla gestione del calciomercato. A queste condizioni, l’Inter ha detto di no e ha preferito confermare la fiducia a Luciano Spalletti.

Antonio Conte alla Juventus in caso di rottura tra Agnelli e Allegri.

Sono mesi che si vocifera di un possibile ritorno di Antonio Conte in Italia, ma l’allenatore, disoccupato dalla scorsa estate dopo essere stato esonerato dal Chelsea con il quale ha ancora un contenzioso da 23 milioni di euro, è fra i più ricercati al mondo. Oltre alla Juventus, altre destinazioni possibili per Antonio Conte potrebbe essere il Bayern Monaco ed il Paris Saint Germain, due club che hanno deluso in questa edizione della Champions League uscendo agli ottavi di finale. Il Bayern Monaco è stato eliminato dal Liverpool, mentre il Paris Saint Germain è stato eliminato dal Manchester United.

Ieri Allegri ha dichiarato di voler onorare l’altro anno di contratto che ha con la Juventus e Agnelli ha dichiarato praticamente lo stesso ma nessuno dei due ha dato questo annuncio con entusiasmo. Entrambi hanno legato la loro decisione all’incontro che avranno prossimamente.

Incontro che potrebbe anche portare ad una rottura perché Allegri e Agnelli potrebbero avere idee molto diverse sulla pianificazione della squadra per la prossima stagione. L’eliminazione dalla Champions League ha incrinato i rapporti tra Agnelli e Allegri. Se tra i due si dovesse arrivare ad una rottura, la Juve potrebbe tornare a puntare su Antonio Conte.

Fonte: Sky Sport UK.