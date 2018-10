MADRID (SPAGNA) – Antonio Conte si allontana dal Real Madrid. Come scrive La Gazzetta dello Sport con il corrispondente da Madrid Filippo Maria Ricci, l’accordo tra il Madrid e l’ex c.t. dell’Italia non era stato ancora sigillato. E forse nemmeno trovato. E così dalla presentazione di Conte lunedì alle 13 si è passati al suo arrivo a Madrid nella serata di lunedì, poi posticipato a martedì mattina e da li via verso a un grosso punto interrogativo.

Dalla stessa Casa Blanca hanno fatto sapere di star considerando opzioni differenti, tanto che ha preso corpo il nome di Roberto Martinez, attualmente c.t. del Belgio che ha una clausola per liberarsi. Come prosegue La Gazzetta dello Sport, tra poco dovrebbe arrivare al suo epilogo almeno la prima parte della storia, ovvero il licenziamento di Lopetegui, che appena 4 mesi fa ha firmato un triennale con Perez che gli diceva: “Bentornato a casa”.

Al Bernabeu sta per riunirsi la giunta direttiva che dovrebbe ratificare l’esonero. Doveva anche rendere pubblico il nome del nuovo tecnico, però su questo secondo punto a quanto pare ci sarà da aspettare ancora un po’.

Ricordando che il sogno di Florentino resta sempre Jose Mourinho, attuale allenatore dello United. E allora torna in auge la possibilità che la squadra sia affidata temporaneamente a Santiago Solari, tecnico del Castilla, in attesa di trovare la soluzione giusta. Che magari sarà Conte. Oppure no.

