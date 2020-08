Antonio Conte resta all’Inter, la decisione è arrivata al termine di un vertice durato tre ore tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra.

Antonio Conte resta all’Inter. La decisione è arrivata al termine del vertice odierno, durato tre ore, tra il tecnico e la dirigenza nerazzurra. All’incontro era presente anche il presidente Steven Zhang.

La dirigenza ha deciso di accordare la fiducia ad Antonio Conte nonostante il tecnico abbia chiuso la stagione senza trofei in bacheca e nonostante i suoi continui attacchi pubblici nei confronti della società.

Evidentemente Zhang aveva detto la verità dopo la sconfitta nella finale di Europa League contro il Siviglia. Infatti, già a caldo, il presidente dei nerazzurri aveva espresso la sua soddisfazione per i risultati conseguiti dalla squadra nel corso di questa stagione. Quindi aveva già espresso la sua convinzione di confermare l’attuale staff tecnico.

La permanenza di Conte era stata messa in discussione direttamente dal sottoscritto che aveva rimarcato come molte cose non gli fossero piaciute quest’anno. Evidentemente, nel vertice odierno, Conte ha avuto garanzie sia sul calciomercato che sulla presenza, mediatica e non, dei dirigenti nerazzurri.

Infatti Conte si era lamentato di una scarsa presenza della società sia a livello mediatico che nella stanza dei bottoni del calcio. Secondo Conte, lui ed i calciatori non erano stati tutelati in alcuna maniera ed erano stati gettati in pasto alla stampa.

Ecco il comunicato appena pubblicato dai nerazzurri.