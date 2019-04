ROMA – In casa Roma, è scoppiata l’Antonio Conte mania. I tifosi giallorossi sognano il suo arrivo sulla panchina dei giallorossi e ieri un tifoso della Roma si è scattato un selfie proprio in compagnia di Antonio Conte a Fiumicino. Totti è stato chiaro: “Antonio Conte è uno degli allenatori più importanti d’Europa e sarebbe il benvenuto”. Dello stesso avviso anche Claudio Ranieri, attuale tecnico dei giallorossi: “Se viene Antonio Conte, vado io a prenderlo all’aeroporto. Sarei contentissimo ma come accade sempre io che sono l’allenatore sono l’ultimo a sapere certe cose…”.

Penso che qualunque squadra farebbe follie per lui. Adesso si parla della Roma, ma anche dell’Inter, del Bayern Monaco… Ci sono parecchie squadre su di lui”. Così Francesco Totti sulla possibilità che la Roma possa avere l’ex tecnico del Chelsea sulla panchina della Roma il prossimo anno.

“E’ normale che quando puoi avere un allenatore così forte hai un progetto che ha più possibilità di essere vincente perché questi allenatori quando arrivano non dico che hanno carta bianca ma hanno tanto per poter far bene. Se la scelta dell’allenatore è legata alla Champions League? No, non dipende dalla qualificazione, questo lo posso assicurare” aggiunge poi il dirigente giallorosso prima della gara col Cagliari.

“Io guardo al bene della Roma, non a me stesso, e se si parla di Antonio tanto di cappello, lo vado a prendere all’aeroporto”. Così Claudio Ranieri sulla possibilità che Antonio Conte alleni la Roma il prossimo anno. L’attuale tecnico giallorosso, al termine del 3-0 sul Cagliari è sincero: “Se da tifoso romanista vorrei Conte al mio posto il prossimo anno? Sì, lo vorrei, ma sono l’ultimo a saperlo. Comunque se viene Antonio io sono superfelice”.

Fonte Ansa.