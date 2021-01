Antonio Conte squalificato due giornate dal giudice sportivo per le frasi rivolte all’arbitro Maresca (foto ANSA)

Antonio Conte è stato squalificato per due giornate dopo i fatti avvenuti al termine di Udinese-Inter di sabato 23 gennaio.

Il giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha squalificato per due giornate Antonio Conte per le frasi rivolte all’arbitro Maresca alla fine di Udinese-Inter. Al tecnico nerazzurro è stata comminata anche una multa di 20mila euro. Un turno di stop e una ammenda di 5mila euro anche per il team manager Lele Oriali.

Antonio Conte squalificato dal Giudice Sportivo, il comunicato

Il provvedimento è stato deciso perché Antonio Conte ha “al 45esimo del secondo tempo, continuato a protestare in maniera veemente, successivamente al provvedimento di ammonizione, proferendo a gran voce frasi irrispettose nei confronti del Direttore di gara che proseguivano anche dopo il provvedimento di espulsione prima di lasciare il terreno di giuoco; nonché per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato il Direttore di gara medesimo con fare minaccioso urlandogli un’espressione gravemente offensiva”. Quest’ultima infrazione “è stata rilevata anche dal collaboratore del Procura Federale”.

Oriali è stato squalificato “perché al termine della gara, reiterando le proteste anche dopo il provvedimento di ammonizione, raggiungeva al centro del terreno di giuoco il Direttore di gara urlandogli frasi irrispettose”.

Conte-Maresca, cosa si sono detti nel tunnel

Diverse le ricostruzioni. Antonio Conte si era oltremodo lamentato, prendendo il cartellino giallo, per il recupero della gara contro l’Udinese ferma ancora sullo 0-0. Davanti alle perdite di tempo dei friulani, altre proteste e conseguente rosso. Ricostruzione poi confermata dallo stesso Conte in conferenza stampa.

Sotto il tunnel, al “Sei sempre tu Maresca, sempre tu” e al “Bisogna accettare quando non si vince”, sarebbe scattato l’ennesimo attacco di Antonio Conte al direttore di gara: “Non mi guardare con quella faccia lì!” avrebbe detto il tecnico rivolto a Maresca.