ROMA – Antonio Picci, attaccante della Vigor Trani, squadra di Eccellenza pugliese, è diventato uno dei personaggi più cliccati sul web. Il motivo? Non solo la sua splendida rovesciata, ma anche l’intervista a fine gara. Dopo il triplice fischio infatti il bomber è stato protagonista di un video che ha spopolato il web, un’intervista rilasciata dallo stesso attaccante alla rete televisiva locale Tele Sveva.

Dichiarazioni infuocate che hanno suscitato molte risate su internet, dato che Picci afferma: “Sono felice perché so quello che ho passato, due mesi fa non mi voleva nessuno, neanche mia madre a casa. Ho dimostrato di essere il più forte, su questo non ci sono dubbi. Il gol che ho segnato non si vede in Serie C o in Serie D. Sfido chiunque a dimostrare il contrario”. (Fonte YouTube).