MILANO – April Summers non ha bisogno di presentazioni. E' la modella del momento e su Instagram è seguita da 275.000 followers. April Summers è bella ed è consapevole di esserlo e per questo motivo "gioca" a mandare in tilt i suoi fan che si prestano volentieri davanti a tanto ben di Dio.

April Summers si sveste per Icardi e per la Champions dell’Inter

L’ultima trovata di April Summers le ha permesso di entrare nel cuore dei tifosi dell’Inter. Si è tolta i vestiti e ha posato, come mamma l’ha fatta, con la bandiera dell’Inter e con la prima pagina della Gazzetta dello Sport che celebra l’impresa nerazzurra contro la Lazio.

April Summers innamorata di Icardi

La modella non ha mai nascosto la sua passione per Icardi. E’ consapevole del fatto che Maurito sia impegnato con Wanda Nara ma, nonostante questo, non perde occasione per stuzzicare il bomber argentino. Come reagirà Wanda? Considerando il suo utilizzo frequente dei social network, lo sapremo presto.

April Summers, gli scatti per Icardi e per l’Inter