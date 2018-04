MILANO – Spalletti, Ausilio e Gardini questa mattina hanno rivisto ad Appiano Gentile il derby d’Italia, vinto 3-2 in rimonta dalla Juventus.

I vertici dell’Inter si sono presentati al centro sportivo Suning alle 9, nonostante l’allenamento fosse fissato alle 12, per fare una valutazione a mente fredda del tanto contestato operato di Orsato.

Oltre al rosso di Vecino, i dirigenti nerazzurri imputano a Orsato il mancato doppio giallo a Pjanic e il rigore di Barzagli su Icardi. Amarezza e rabbia anche tra i giocatori, esternata da Brozovic su Instagram: ”Abbiamo messo l’anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso. Il risultato è frutto di cose che non c’entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo”.

Intanto sui social esplode la furia dei tifosi contro il fischietto di Schio e contro il quarto uomo Tagliavento. Portavoce dei nerazzurri diventa Enrico Mentana che su Facebook invita Suning a farsi sentire.

”Per trasformare una squadra forte in una squadra vincente – scrive il direttore de La7 – ci vogliono due cose: cambi adeguati e la considerazione degli arbitri. Senza una società in grado di investire e di farsi rispettare, al massimo si può vincere la classifica degli incassi.

A parti invertite, dieci minuti dopo la partita di ieri i vertici della squadra sconfitta in quel modo (dal presidente in giù) si sarebbero fatti sentire, avrebbero preso posizione. O più probabilmente non sarebbe successo. Da noi invece solo silenzio, forse per colpa dei fusi orari, o della lingua”.