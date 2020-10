Gol annullato al 93′, arbitro mima Var ma in serie B non c’è (foto da video)

Episodio singolare in Serie B: un gol è stato annullato al 93′, l’arbitro ha mimato il var ma nella serie cadetta non c’è.

Assurdo in Serie B dove un arbitro si è dimenticato che il var non c’è nella serie cadetta. Al 93′, la Reggiana ha segnato la rete del possibile 2 a 2 contro l’Ascoli ma è stata annullata per fuorigioco.

Come è nato il gol: tiro da fermo calciato da Kirwan, tocco di Marchi e deviazione vincente, da due passi, di Kargbo.

Si è trattato di un episodio chiave perché questo gol avrebbe potuto dare un punto alla Reggiana invece l’intera posta in palio è andata all’Ascoli.

Cosa è successo in campo

Il guardalinee ha tirato sù la bandierina segnalando il fuorigioco.

A quel punto l’arbitro Meraviglia, poco più di un debuttante in Serie B, ha mimato il gesto del var facendo intendere di voler andare a rivedere l’episodio a bordo campo.

Tutto bello se non fosse che in Serie B il var non c’è. O almeno non c’è nella regular season visto che la scorsa stagione è stato utilizzato solamente nei playout nei playoff.

A quel punto, l’arbitro Meraviglia è stato costretto a fidarsi del suo assistente e ha annullato la rete del possibile 2 a 2 della Reggiana.