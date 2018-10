ISTANBUL – L’ex calciatore di Atletico Madrid e Barcellona Arda Turan, che sta ancora scontando una maxi squalifica di 16 giornate per aver spintonato un guardalinee, durante una rissa in un night club di Istanbul ha rotto il naso a un famoso cantante turco, Berkay. La rissa sarebbe scoppiata proprio per colpa di Turan. Almeno così riferiscono le prime cronache.

Turan, malgrado a casa lo stesse aspettando la moglie incinta di 8 mesi, nel night club, infatti, avrebbe infastidito la moglie del cantante, Ozlem Ada Sahim. Il cantante allora gli avrebbe chiesto di piantarla. E alla fine la discussione si è trasformata in rissa. E Berkay è finito in ospedale con il naso rotto.

Ma come ricorda Michela Cuppini della Gazzetta, Turan non è certo nuovo a questi comportamenti.

Nel gennaio 2015 con la maglia dell’Atletico Madrid in una partita contro il Barcellona lanciò uno scarpino al guardalinee; appena un anno fa sul volo con la nazionale turca a Trieste dalla Macedonia aggredì verbalmente e minacciò una giornalista per alcuni articoli a suo dire poco veritieri.