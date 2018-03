ROMA – Nozze blindate a Istanbul per la stella del calcio turco Arda Turan.

Il centrocampista, che da gennaio è tornato a giocare nel proprio Paese, dopo diversi anni nella Liga spagnola (Atletico Madrid e Barcellona in particolare), trasferendosi dal Barca all’Istanbul Basaksehir, ha sposato la storica fidanzata Aslihan Dogan, con un testimone d’eccezione: il presidente Recep Tayyip Erdogan, accompagnato dalla moglie Emine.

La cerimonia, riferiscono media locali, si è svolta in una struttura esclusiva nella sponda asiatica della metropoli sul Bosforo, alla presenza di diversi calciatori e ospiti Vip. I festeggiamenti avrebbero tuttavia tenuto un basso profilo per espressa volontà di Arda Turan, che ha pubblicamente dichiarato di non ritenere opportuno un matrimonio troppo sfarzoso, mentre la Turchia è “in guerra” nel nord della Siria.

Il calciatore, a lungo capitano della Nazionale turca, ha espresso sostegno all’operazione militare contro Afrin, facendo anche il saluto militare dopo un gol. Lo scorso anno, Turan aveva anche appoggiato il referendum per l’introduzione del ‘super-presidenzialismo’, poi vinto di misura da Erdogan.