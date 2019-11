TEL AVIV (ISRAELE) – Messi è tornato in Nazionale in maniera trionfale. L’attaccante del Barcellona aveva saltato le ultime partite per la squalifica rimediata nell’ultima Copa America in Brasile. Messi ha chiuso i due match con l’Argentina con due gol decisivi. Prima ha segnato la rete che ha permesso all’Argentina di battere i rivali di sempre del Brasile a Riyad, in Arabia Saudita, poi ha segnato la rete del definitivo due a due contro l’Uruguay a Tel Aviv, in Israele.

Contro il Brasile, Messi si era fatto parare il rigore da Alisson ma poi era stato bravo a segnare sulla ribattuta regalando una vittoria prestigiosa alla sua Nazionale. Stasera, si è presentato nuovamente dal dischetto, a tempo praticamente scaduto, e ha avuto il merito di fissare il punteggio sul definitivo due a due.

Prima della rete segnata da Messi a fine partita, Cavani aveva portato in vantaggio l’Uruguay ma poi era arrivato il pareggio di Aguero. Successivamente Suarez aveva segnato il gol del due a uno su punizione ma alla fine Messi ha fissato il punteggio sul definitivo due a due su calcio di rigore.

Riportiamo di seguito, il video da YouTube con i gol e le emozioni di Argentina-Uruguay 2-2, partita amichevole che è stata disputata a Tel Aviv, in Israele.