NAPOLI – La Juventus ha vinto la sfida scudetto contro il Napoli ed è stata celebrata da tutti ma non da Arrigo Sacchi.

L’ex allenatore del Milan ci è andato giù pesante con l’atteggiamento difensivo di Allegri. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno:

“La Juventus ha vinto, ma con un gol realizzato nei primi quindici minuti e poi tutti lì dietro a chiudersi a riccio. La Juve ha tutto per diventare una grande squadra, tuttavia la sua ascesa diventa complicata se per 70 minuti lascia giocare esclusivamente gli avversari.

In Spagna una vittoria come quella della Juve non sarebbe celebrata. I padri fondatori del calcio non hanno mai immaginato di dar vita ad un gioco da sviluppare in termini difensivi. Per chi ama il calcio il gioco non può che essere offensivo”.