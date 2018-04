Arsenal-Atletico Madrid streaming-diretta tv, dove vederla (Europa League)

LONDRA (INGHILTERRA) – Arsenal-Atletico Madrid, semifinale di andata di Europa League, verrà disputata alle ore 21.05.

DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

L’incontro di cartello tra Arsenal e Atletico Madrid sarà visibile sia in diretta tv in chiaro che in diretta tv su Sky Sport: nel primo caso su TV8, nel secondo caso su Sky Sport 1, Sky Calcio 1 e Sky Sport Mix. In diretta streaming la partita sarà trasmessa sul sito ufficiale di TV8 e su Sky Go, attraverso tablet, smartphone e pc.

PROBABILI FORMAZIONI

ARSENAL (4-3-1-2): Cech; Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal; Xhaka, Wilshere, Ramsey; Ozil; Lacazette, Welbeck.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Vrsaljko, Savic, Godin, Lucas Hernandez; Saul, Partey, Gabi, Koke; Griezmann, Diego Costa.