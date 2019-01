Arsenal-Chelsea, tifosi prendono in giro Sarri: "Lo scudetto che hai perso in albergo..."

LONDRA – Brusca frenata del Chelsea, in uno dei tanti derby londinesi. La squadra allenata da Maurizio Sarri è caduta sul terreno dell’Emirates stadium per 2-0 al cospetto dell’Arsenal: la partita si è chiusa nel primo tempo, per effetto dei gol di due francesi. Lacazette ha aperto le marcature dopo 14′, su assist di Bellerin, e Koscielny ha chiuso i conti al 39′, servito da Papastathopoulos. Il Chelsea resta quarto, a un punto dal Tottenham che deve però ancora giocare, ma vede avvicinarsi pericolosamente il Manchester United, che adesso dista solo 3 punti, e appunto l’Arsenal. Domani in campo il Manchester City di Guardiola (a Huddersfield, alle 14,30) e proprio il Tottenham in un altro derby di Londra, nel Craven Cottage, contro il Fulham (alle 17).

I tifosi dell’Arsenal prendono in giro Sarri per lo scudetto perso in albergo

In occasione del big match contro il Chelsea, i tifosi dell’Arsenal hanno preso in giro Sarri per le sue dichiarazioni rilasciate lo scorso anno dopo aver perso lo scudetto ai danni della Juventus: “Non so se lo scudetto l’abbia vinto la squadra più forte, la Juventus è sicuramente la più potente, sotto tutti i punti di vista. Cosa dovevamo fare in più per provare a vincere? Dovevamo andare a letto presto la sera prima di Firenze: la squadra ha subìto un contraccolpo dopo Inter-Juventus, per come è andata quella partita. Mi spiace solo aver perso il campionato in albergo e non sul campo”.