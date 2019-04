ROMA – Domani, giovedì 11 aprile, torna l’Europa League, in esclusiva totale su Sky fino al 2021, con gli incontri validi per l’andata dei quarti di finale.

Una sola italiana ancora in corsa, il Napoli, impegnato a Londra in casa dell’Arsenal: match in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, in 4K HDR per i clienti Sky Q e in chiaro solo su TV8. Diretta streaming su SkyGo.

Alle 20 e alle 23, studi pre e post partita con Anna Billò, in compagnia di Daniele Adani, Massimo Ambrosini e Riccardo Trevisani.

Grazie a Diretta Gol, sarà possibile assistere in contemporanea a tutti gli incontri in programma in questo turno di Europa League.

Inoltre, domani su Sky Sport Football sarà “NAPOLI DAY”, per seguire tutte le fasi di avvicinamento alla super sfida di Londra. Sky Sport dedicherà alla squadra azzurra, sul canale 203, un palinsesto speciale, con alcune tra le partite più emozionanti del Napoli in Europa, le immagini della Finale di Coppa UEFA 1989, vinta contro lo Stoccarda, e le parole in esclusiva del Presidente Aurelio De Laurentiis.

Europa League. Il programma completo di Sky Sport.

UEFA EUROPA LEAGUE

GIOVEDÌ 11 APRILE

“NAPOLI DAY” Sky Sport Football (203)

ore 6 Napoli-Liverpool (Champions League 2018)

ore 8 Napoli-Borussia Dortmund (Champions League 2013)

ore 10 Napoli-Chelsea (Champions League 2012)

ore 12 Napoli-Liverpool (Champions League 2018 – Sintesi)

ore 12.30 Napoli-Arsenal (Champions League 2013 – Sintesi)

ore 13 Marek Nostrum: l’epopea azzurra di Hamsik

ore 13.30 Europa League Remix Napoli

ore 13.45 Intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis

ore 14 Napoli-Stoccarda (Finale Coppa Uefa 1989)

ore 16.00 L’uomo della domenica: Ancelotti

ore 16.30 Europa League Remix Napoli

ore 16.45 Intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis

ore 17 Marek Nostrum: l’epopea azzurra di Hamsik

ore 17.30 Napoli-Stoccarda (Finale Coppa Uefa 1989).

ore 19.30 Europa League Remix Napoli.

ore 19.45 Intervista esclusiva ad Aurelio De Laurentiis.

ore 21

Diretta Gol Sky Sport 251 (satellite e fibra), Sky Sport 386 e Sky Sport 486 (digitale terrestre).

Arsenal-NAPOLI Sky Sport Uno (satellite, fibra e digitale terrestre), Sky Sport 252 (satellite e fibra).

Live anche in 4K HDR per i clienti Sky Q e in chiaro su TV8.

telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani; bordocampo Massimo Ugolini, Vanessa Leonardi, Francesco Modugno.

Diretta Gol Riccardo Gentile.

Slavia Praga-Chelsea Sky Sport Football (satellite e fibra), Sky Sport 253 (satellite e fibra).

telecronaca Nicola Roggero; bordocampo Massimiliano Nebuloni.

Diretta Gol Paolo Ciarravano.

Villareal-Valencia Sky Sport 254 (satellite e fibra).

telecronaca Antonio Nucera.

Diretta Gol Dario Massara.

Benfica-Eintracht F. Sky Sport 255 (satellite e fibra).

telecronaca Pietro Nicolodi.

Diretta Gol Daniele Barone.