MILANO – “Non volete pagare la clausola di Lautaro? Dateci Arthur“. Questa è la risposta data dall’Inter al Barcellona ma i blaugrana non vogliono privarsi del loro nuovo fenomeno.

Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo è considerato incedibile dal Barcellona visto che per i catalani è il degno erede di Xavi e Iniesta, non due calciatori qualsiasi…

Il Barcellona vuole Lautaro ma non vuole sacrificare Arthur perché non è facile trovare in giro un calciatore con le sue caratteristiche tecniche.

I blaugrana vorrebbero prendere Lautaro senza pagare la clausola rescissoria, superiore ai cento milioni di euro.

Il Barcellona è interessata ad uno scambio di calciomercato con l’Inter ma senza sacrificare il centrocampista brasiliano.

Il club spagnolo vorrebbe scambiare Griezmann, calciatore non compatibile con Messi, con Lautaro Martinez.

All’Inter non considerano questo scambio fattibile perché i due calciatori percepiscono degli stipendi troppo diversi…

Lautaro guadagna “appena” 1.5 milioni di euro a stagione mentre Griezmann ne incassa addirittura 18 netti all’anno.

L’Inter non può fare questo scambio di calciomercato perché alzerebbe il monte ingaggi di 16.5 milioni di euro e perché andrebbe incontro alle richieste di aumento di stipendio degli altri calciatori della rosa.

Nelle ultime ore, lo stesso Arthur ha detto “no grazie” all’Inter durante una intervista rilasciata a Filippo Maria Ricci per gazzetta.it: