Arthur rompe col Barcellona, non tornerà per la Champions League (foto ANSA)

Arthur, nuovo acquisto della Juventus, non giocherà la sfida di Champions League tra Barcellona e Napoli in programma l’8 agosto.

Arthur ha comunicato al Barcellona, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo, che al momento è in vacanza in Brasile e non tornerà per la sfida contro il Napoli.

Secondo il giornale spagnolo, ad Arthur il club non avrebbe concesso alcun permesso. Dunque il Barca non tollererà assenze da parte del giocatore. I blaugrana lo hanno già ceduto alla Juventus, ma fino a fine stagione sarà a disposizione del tecnico Quique Setien.

Il Barcellona, spiega il Mundo Deportivo, sarà costretto ad aprire un procedimento disciplinare nei confronti del suo tesserato. Fonti del club, citate dal giornale, non nascondono grande dispiacere per quella che è considerata una grave mancanza di professionalità da parte di Arthur, che non avrebbe mostrato alcun interesse a giocare da quando ha firmato per la Juve. Il suo atteggiamento in allenamento non avrebbe convinto Quique Setien a convocarlo nelle ultime partite della Liga.

Il calciatore, classe 1996, domani, mercoledì 29 luglio, doveva riprendere gli allenamenti in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli (l’andata è terminata sull’1-1 al San Paolo). Arthur è stato acquistato dalla Juventus (72 milioni di euro più 10 di bonus), nell’operazione che porterà Miralem Pjanic al Nou Camp (per una cifra vicina ai 65). (fonte ANSA)