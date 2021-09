Incidente stradale per Arthur, vittima di uno scontro alla guida della sua Ferrari. Il centrocampista della Juventus sta bene e non ha subito conseguenze fisiche mentre l’auto è rimasta danneggiata.

Incidente stradale a Torino per Arthur, la sua Ferrari ammaccata

L’incidente stradale, scrive Juventusnews24.com, non è stato provocato da Arthur che stamattina era atteso al J-Medical per delle visite di controllo alla gamba dopo l’intervento chirurgico subito nei mesi scorsi. Il brasiliano si è scontrato con un’altra auto nel centro di Torino mentre era alla guida della sua Ferrari. La vettura ha riportato danni al lato anteriore destro e al paraurti.

Arthur, rientro previsto ad ottobre

Il recupero del centrocampista brasiliano, arrivato la scorsa stagione dal Barcellona nello scambio che aveva portato Pjanic a vestire la maglia blaugrana, come confermato da Allegri in conferenza stampa, procede senza intoppi tanto che dovrebbe tornare a disposizione già dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali di ottobre.