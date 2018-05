TORINO – La notizia relativa ai guai giudiziari, con il rischio di finire in carcere, ha mandato su tutte le furie Arturo Vidal [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che si è prontamente difeso sui social.

“Mentre alcuni giornalisti disinformati sono pieni di rabbia per gli obiettivi che ho raggiunto, io continuo ad andare avanti, la vita è lunga! Andare avanti è l’unico modo per essere felici!”.

Questo, però, non è stato l’unico messaggio scritto dal neo-obiettivo del Napoli. Nella notte è arrivato un altro post, corredato da tutti i trofei vinti in carriera dal centrocampista cileno del Bayern Monaco. Ovviamente non mancano quelli conquistati con la maglia della Juventus: “Amato e rispettato da tutti! Dal barrio al mondo! Buonanotte!”.