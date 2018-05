ROMA – Rischia il carcere Arturo Vidal, chiamato a rispondere, assieme al fratello Sandrino, di lesioni corporali. Il 31enne centrocampista cileno del Bayern Monaco era rimasto coinvolto in una rissa in discoteca[App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] lo scorso settembre e la procura di Monaco, riporta la stampa tedesca, ne ha richiesto il rinvio a giudizio: se colpevole, potrebbe essere condannato fino a 10 anni di prigione.

Vidal era assieme al fratello per festeggiare la vittoria sul Mainz. Secondo la Bild, Vidal – dopo aver bevuto – avrebbe importunato diversi ospiti del locale dopo essere salito su un tavolo. Il comportamento del giocatore del Bayern sarebbe stata la miccia che ha portato all’intervento della security e quindi alla rissa.