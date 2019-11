ROMA – Nuova seduta di forti rialzi per la Roma a Piazza Affari con il titolo che, dopo una fase in asta di volatilità, avanza del 16% a 0,68 euro, bissando il rally di ieri. Ad alimentare la speculazione in Borsa sono le indiscrezioni sulla disponibilità del magnate americano Dan Friedkin a fare un’offerta da 600 milioni per prendersi la società giallorossa.

As Roma, chi è Dan Friedkin.

Dan Friedkin è un miliardario americano, CEO della Friedkin Companies, secondo Forbes, vanta un patrimonio personale da 4,1 miliardi di euro. Il Gruppo Friedkin ha la distribuzione della Toyota in esclusiva in cinque stati federali americani e Dan Friedkin, da due anni, dopo la morte del padre Thomas, è a capo della holding di famiglia che gestisce 12 società.

Dan Friedkin è nato nel 1965 a San Diego, in California, figlio di Thomas H. Friedkin. Ha una laurea alla Georgetown University e un master alla Rice University.

Lui e sua moglie Debra hanno quattro figli e vivono a Houston. Friedkin è il fondatore e presidente della Air Flight Heritage Flight Foundation e ha anche una licenza di pilota d’aereo che gli ha assegnato il raro privilegio, comune solo ad altri nove piloti civili, di prendere parte alla formazione dei voli acrobatici dell’Air Force (fonti Ansa, AdnKronos e Wikipedia).