GENOVA, STADIO LUIGI FERRARIS ‘MARASSI’ – Sampdoria-Inter 0-1 è stata una partita all’insegna del var. La tecnologia è stata utilizzata per annullare i gol di Nainggolan (l’azione era viziata da un fuorigioco di partenza), di Asamoah (la palla era uscita al momento del cross) e di Defrel (l’attaccante della Sampdoria era in fuorigioco).

Gli highlights di Sampdoria-Inter 0-1

Gli highlights della partita

Il gol decisivo di Brozovic

Brozovic’in 90. dakika golüyle Inter, Sampdoria deplasmanında 1-0 önde. pic.twitter.com/H5YVYJd8Rn — Scudetto Sports (@scudettosports) 22 settembre 2018

Var annulla gol a Radja Nainggolan

