ASCOLI PICENO – Due giocatori dell’ Ascoli sono stati aggrediti la scorsa notte al rientro a casa da una decina di persone con il volto coperto da sciarpe bianconere, i colori della società ascolana.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

Si tratta del centrocampista Samuele Parlati e del portiere Vincenzo Venditti. I due erano reduci dalla trasferta di Venezia finita con la sconfitta dell’Ascoli per 1-0, nelle rispettive abitazioni in centro storico.

Il primo ad essere stato aggredito è stato Parlati che ha schivato un pugno finendo a terra insieme al suo aggressore. In suo aiuto è giunto Venditti che è stato a sua volta colpito con uno schiaffo. Il gruppo di aggressori ha proferito nei confronti dei due giocatori frasi minacciose che coinvolgono anche il resto della squadra, che dopo la sconfitta di ieri è ultima in classifica. In questa stagione Venditti non ha mai giocato, Parlati ha collezionato una sola presenza.