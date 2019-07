NAPOLI – Ashley Rose, fidanzata del terzino del Napoli Malcuit, è stata vittima di numerosi insulti razzisti da parte dei tifosi partenopei. Lo svela lei stessa attraverso un duro sfogo pubblicato sulle sue storie di Instagram.

Ashley Rose è stata attaccata soprattutto per il suo aspetto fisico e per il suo colore della pelle. Lo spiega lei stessa attraverso questo post che ha fatto discutere su Instagram e sugli altri social network.

«Da quando sono arrivata i napoletani sono disgustosi con me. Sono brutta, la sorella del mio fidanzato perché ho gli stessi capelli, devo fare una dieta. Ero stata avvertita: non sono bianca e magra con lunghi capelli lisci, ma ho grandi capelli afro, sono nera e con le forme non da “donna del calciatore” che sono ideali qui.

Mi piacciano le mie forme, amo la mia pelle, i miei capelli»«Quando vedo i vostri commenti sono sicura di essere molto più bella di tutti voi perché ho l’anima più bella. Non sono in relazione con te, quindi la tua opinione non mi interessa.

Mi è stato detto prime di venire qui che i napoletani avevano la reputazione di essere razzisti. Non volevo crederci, ma vedo che è molto vero (non per tutti per fortuna). E poi è sempre più facile dietro il suo telefono».

Il Napoli si è scusato con la compagna di Malcuit postando il seguente messaggio sul suo profilo Twitter ufficiale: “Abbiamo letto lo sfogo della fidanzata di @KevzRose, che ha ricevuto insulti razzisti. Ne siano mortificati. I napoletani non sono razzisti. Ma ci possono certamente essere degli imbecillì che lo sono. E noi li condanniamo con fermezza. Scusaci @ashleyroseglam”.