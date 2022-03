Atalanta-Bayer Leverkusen, dove vederla in diretta tv e streaming: orario, canale e probabili formazioni

Europa League, andata degli ottavi di finale: l’Atalanta riceve il Bayer Leverkusen. Il match andrà in scena il 10 marzo 2022, con il calcio d’inizio fissato per le ore 21.00. Dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Prosegue il cammino europeo dell’Atalanta. Gli orobici, dopo aver superato l’Olympiacos negli spareggi di Europa League, sono chiamati a disputare l’andata degli ottavi di finale della competizione. Al Gewiss Stadium di Bergamo è atteso il Bayer Leverkusen, terzo in Bundesliga.

Dove vedere Atalanta-Bayer Leverkusen in diretta tv e streaming

La sfida tra l’Atalanta e il Bayer Leverkusen è in programma alle ore 21.00 di giovedì 10 marzo. Le due formazioni scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo. Il match verrà trasmesso in diretta tv da Sky Sport e visibile su Sky Sport Uno al canale 201, su Sky Sport 4K al canale 213, sul canale 252 di Sky Sport e anche su Tv8, al canale 125 del bouquet di Sky. Disponibile, inoltre, anche il live streaming di Atalanta-Bayer Leverkusen su smartphone, tablet, pc e smart tv attraverso le app Sky Go, Now Tv e Dazn.

Le probabili formazioni di Atalanta-Bayer Leverkusen

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Koopmeiners; Muriel. All Gasperini

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Aranguiz, Palacios; Diaby, Wirtz, Adli; Alario. All. Seoane