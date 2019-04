BERGAMO – Atalanta-Bologna 4-0 (gara in corso), gol: Ilicic (doppietta) al 3′ su assist di Mancini e al 5′ su assist di De Roon, Hateboer al 9′ su assist di Ilicic, Duvan Zapata al 15′ su assist di Freuler.

Atalanta-Bologna 4-0 dopo appena quindici minuti

Partenza furiosa dell’Atalanta contro il Bologna. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini si è portata sul due a zero nel giro di cinque minuti. Entrambi i gol sono stati segnati da uno scatenato Josip Ilicic. Per l’attaccante sloveno, si tratta dell’undicesimo gol in ventiquattro partite di campionato.

Al 3′, Ilicic ha sbloccato la partita con un sinistro a giro che ha battuto Skorupski terminando la sua corsa sotto l’incrocio dei pali della porta difesa dall’estremo difensore polacco. Al 5′, Ilicic ha segnato il gol della sua doppietta. L’attaccante dell’Atalanta ha dribblato un avversario con un doppio passo alla Ronaldo e ha battuto Skorupski con un destro che ha colpito il palo e poi è entrato in rete.

Al 9′, l’Atalanta ha segnato il gol del 3-0 con Hans Hateboer. Ma anche in questa rete, Ilicic è risultato decisivo. L’attaccante sloveno ha verticalizzato per Hateboer che da posizione defilata ha battuto Skorupski con una conclusione angolatissima. Avvio da incubo per il Bologna. Duvan Zapata ha segnato il quarto gol al 15′. L’attaccante dell’Atalanta ha vinto il duello fisico con Gonzalez e ha insaccato con potenza da due passi. Il primo tempo si è concluso sul risultato di 4-0 per l’Atalanta, Bologna annichilito.