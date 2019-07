Atalanta, il calendario delle amichevoli estive precampionato

BERGAMO – Due settimane di preparazione precampionato tra campo e nuova struttura polifunzionale, nel paese di nascita del presidente, ma anche iniziative per i tifosi, concerti, minimarce (38a ‘Berto il Castoro’, spostata da Selvino) e percorsi guidati tra le bellezze storiche di un centro strategico della Valseriana.

Clusone e l’Atalanta saranno insieme dal 12 al 25 luglio prossimi e insieme hanno presentato ufficialmente il ritiro.

“Questa ormai è la seconda casa dell’Atalanta. L’unica cosa che mancherebbe è un albergo, ma è una struttura per cui devo fare gli applausi all’amministrazione comunale – afferma il presidente nerazzurro Antonio Percassi, insignito della cittadinanza onoraria dal suo Comune d’origine il 31 maggio scorso -. Per me Clusone è la città più bella del mondo: si allenerà qui anche la Primavera in estate. L’accordo è di due anni, ma fosse per me sarebbe minimo di dieci”.

“Per noi la Champions è come andare a scuola”. Il presidente dell’Atalanta, Antonio Percassi, commenta così la stagione alle porte e anche la visita di due giorni allo stadio di Bergamo in ristrutturazione dei cinque delegati Uefa tra mercoledì e giovedì.

“Ci hanno proprio insegnato in dettaglio cosa serve per adeguare l’impianto alla Champions – ha osservato -. Stiamo imparando a muoverci e a vivere in una competizione inedita, alle porte c’è una stagione storica per un club come il nostro. E la cosa più bella è che ormai non abbiamo nemmeno bisogno di presentarci: non siamo visti come una provinciale, ma come una realtà”.

Una battuta anche sul calciomercato: “Muriel è stato un acquisito straordinario e ce lo dicono tutti. Pasalic, invece, ha voluto rimanere e col Chelsea, con cui siamo in ottimi rapporti, abbiamo trovato senza problemi l’accordo per il rinnovo del prestito. I migliori, Zapata in testa, restano all’Atalanta”.

Il calendario delle amichevoli precampionato dell’Atalanta.

In occasione della presentazione della preparazione precampionato a Clusone, l’Atalanta ha reso noto l’aggiornamento del programma del ritiro. In particolare, anticipata la seconda amichevole da sabato 20 a giovedì 18 luglio, mentre ne è stata aggiunta una quarta a due giorni dal termine della permanenza in Valseriana.

L’11 luglio ritrovo al Centro Sportivo di Zingonia. Dal 12 al 25, preparazione al centro sportivo di Clusone, con doppia seduta giornaliera, più quattro test: domenica 14 contro la Rappresentativa Città di Clusone, giovedì 18 il Trofeo Fra.Mar. col Brusaporto neopromosso in serie D, domenica 21 contro il Renate (serie C) e martedì 23 (ancora da confermare) con la Pergolettese (C).

Nel Regno Unito, invece, la seconda fase e tre amichevoli, sabato 27 a Swansea, martedì 30 a Norwich (neopromosso in Premier) e giovedì 2 agosto a Leicester (fonte Ansa).