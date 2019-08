Atalanta calendario Champions League 2019 2020 date orari partite

BERGAMO – L’Atalanta è stata inserita nel Girone C con Manchester City, Shakhtar Donetsk e Dinamo Zagabria. Buon sorteggio per la Dea. I nerazzurri erano alla prima partecipazione in Champions League e per questo partivano in ultima fascia. I bergamaschi avrebbero potuto pescare un girone di ferro ed invece hanno pescato solamente una big, cioè il City di Guardiola. La squadra di Gasperini si dovrebbe giocare il secondo posto con lo Shakhtar. La Dinamo Zagabria sembra la squadra più scarsa del girone.

L’Atalanta si è qualificata alla massima competizione europea per club per la prima volta nella sua storia e lo ha fatto al termine di un campionato brillante.

I bergamaschi si sono classificati sul gradino più basso del podio, al terzo posto in classifica dopo due big come Juventus e Napoli. Non solo, i nerazzurri hanno chiuso il campionato sopra l’Inter e hanno estromesse dalla Champions League due squadre del calibro di Roma e Milan.

La stagione del club bergamasco è stata memorabile. L’Atalanta ha chiuso il campionato al terzo posto in classifica e ha anche sfiorato la conquista della Coppa Italia. I nerazzurri si sono arresi in finale, a Roma, solamente alla Lazio.

Nonostante lo straordinario campionato dello scorso anno, in casa nerazzurra prevale la prudenza. “Le nostre ambizioni? La salvezza!”.

La battuta di Gian Piero Gasperini ricalca il pensiero del patron Antonio Percassi, che giovedì in un’intervista a L’Eco di Bergamo aveva sottolineato l’importanza dell’obiettivo minimo: “Ha ragione il presidente: 40 punti, se bastano, e poi tutto il resto. Occorre confermare la fame di essere protagonisti, la stessa fame che alla fine dello scorso campionato ci aveva condotto a 9 vittorie e 4 pareggi”.

Riportiamo di seguito, i gironi della prossima edizione della Champions League 2019 – 2020. L’Atalanta, alla prima partecipazione nella massima competizione europea per club, ha partecipato al sorteggio dalla quarta e ultima fascia.

Girone A: Psg, Real Madrid, Bruges, Galatasaray.

Girone B: Bayern Monaco, Tottenham, Olympiakos, Stella Rossa.

Girone C: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagabria, ATALANTA,

Girone D: JUVENTUS, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Mosca.

Girone E: Liverpool, NAPOLI, Salisburgo, Genk.

Girone F: Barcellona, Borussia Dortmund, INTER, Slavia Praga.

Girone G: Zenit, Benfica, Lione, Lipsia.

Girone H: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille.

Il calendario con le partite dell’Atalanta non è ancora stato pubblicato dalla Uefa. Seguono aggiornamenti.