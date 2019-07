ROMA – Ora è ufficiale: l’Atalanta giocherà le partite in casa della Champions League a San Siro.

La squadra di Gasperini traslocherà al Meazza perché i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo avrebbero consentito di giocare la Champions con una capienza limitata a 16mila spettatori.

Il capitano della Dea Alejandro Papu Gomez ha voluto ringraziare tutti per la gentile concessione di giocare a San Siro e l’ha fatto su Instagram: “Sfortunatamente la Champions League non verrà giocata nel nostro stadio, per questo motivo a nome dei miei compagni, volevamo ringraziare Inter e Milan per averci accolto nel vostro glorioso stadio … per noi è fondamentale non fare trasferte lunghe sopratutto in una competizione così impegnativa. Sarà un onore giocare a San Siro, daremo il meglio di noi stessi. grazie mille”.

Josep Ilicic invece avrebbe preferito giocare a Bergamo: “Io – ha scritto sempre sui social – Non voglio giocare a Milano”.

La decisione di far giocare l’Atalanta a San Siro non è piaciuta anche ai tifosi di Inter e Milan.

“Nel calcio che noi amiamo – si legge in un comunicato della Curva Sud del Milan – questa richiesta sarebbe stata rispedita al mittente con una grossa risata. La richiesta di Percassi offende noi tifosi rossoneri, San Siro è casa nostra”.

“Altra scelta scellerata. Atalanta a Milano no grazie – recita invece il comunicato della Curva interista – Verrebbe da sorridere per non inorridire davanti al fatto che per il comune di Milano una festa ai giardini pubblici fosse un problema di ordine pubblico ma far giocare a San Siro una squadra la cui tifoseria è storica rivale di entrambe le curve milanesi non lo sia”.

Fonte: Sport Mediaset, Instagram.