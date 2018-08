REGGIO EMILIA, MAPEI STADIUM – Atalanta-Copenaghen 0-0. Partita valida come andata dei playoff di Europa League [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

La sfida al Copenaghen è l’ultimo ostacolo tra l’Atalanta e la fase a gironi di Europa League. Gasperini affronta questa sfida decisiva con Musa Barrow centravanti con alle sue spalle Pasalic e il Papu Gomez.

Prima occasione da gol per l’Atalanta dopo appena 21 secondi. Musa Barrow è stato lanciato a rete da Freuler. L’attaccante del Gambia non è stato rapido a concludere in porta ed è stato recuperato da Ankersen.

Il secondo squillo arriva al 2′, Pasalic scambia bene con Papu Gomez e va al tiro. La sua conclusione fa la “barba” al palo ed esce di un soffio. Grande avvio di partita per l’Atalanta.

Ancora Pasalic. Al 5′, colpo di tacco di Gomez e conclusione bomba di Pasalic. Joronen ha deviato in calcio d’angolo perché il tiro era potentissimo ma troppo centrale.

Copenaghen non pervenuto dopo 20 minuti di gioco e l’Atalanta ancora vicina al gol. Al 15′, Freuler ha calciato con forza e Joronen si è salvato in calcio d’angolo. Al 16′ Gomez ha cercato la rete sotto l’incrocio dei pali e non ha centrato il bersaglio per pochissimo.

Gol annullato all’Atalanta al 31′. Conclusione a rete di Papu Gomez con carambola sul corpo di Musa Barrow e palla in fondo al sacco. L’arbitro ha annullato il gol perché Musa Barrow, che ha toccato la palla in maniera decisiva, era in fuorigioco.

Atalanta-Copenaghen, le formazioni ufficiali. Ecco le scelte di Gasperini e Solbakken.

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic, Gomez; Barrow.

Copenaghen (4-4-2): Joronen; Ankersen, Vavro, Bjelland, Boilesen; Skov, Zeca, Thomsen, Fischer; Sotiriou, N’Doye.