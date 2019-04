BERGAMO – Semifinale di ritorno di Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina 1-1, gol: Luis Muriel su assist di Federico Chiesa al 3′, Ilicic su calcio di rigore al 13′ (la gara di andata disputata a Firenze è terminata sul punteggio di 3-3).

Prima della partita, ci sono stati degli scontri tra alcuni tifosi della Fiorentina e la polizia al momento dell’arrivo dei tifosi toscani nei pressi del settore ospiti a loro dedicato. Per fortuna non ci sono stati feriti ma solamente qualche contuso. Il video con gli scontri può essere visualizzato qui. La partita si è accesa subito grazie a Muriel. Al 3′, l’attaccante colombiano ha portato in vantaggio la Fiorentina, su assist di Federico Chiesa, con un tocco morbido che ha superato Gollini in uscita.

Nemmeno il tempo di festeggiare che la Fiorentina si divora il raddoppio. Al 10′, Veretout è fuggito in velocità a De Roon e si è presentato davanti al portiere dell’Atalanta ma ha calciato sul corpo di Gollini che è uscito sui suoi piedi nel tentativo, riuscito, di fermarlo.

Gol fallito, gol subito: al 11′, l’arbitro Calvarese, con l’ausilio del silent check con la var room, ha assegnato un calcio di rigore all’Atalanta per un fallo piuttosto netto di Ceccherini ai danni del Papu Gomez. Dagli undici metri, non ha sbagliato Ilicic e l’Atalanta ha segnato il gol dell’1-1 al 13′.

Al 37′, l’Atalanta ha sfiorato il raddoppio con Gosens. Il centrocampista dell’Atalanta ha colpito di testa, da due passi, su assist di Castagne ma non è riuscito ad inquadrare lo specchio della porta della Fiorentina. Il primo tempo è terminato sul punteggio di 1-1, Ilicic ha risposto a Muriel.

Atalanta-Fiorentina, le scelte di Gian Piero Gasperini e Vincenzo Montella.

Atalanta: Gollini, Masiello, Palomino, Gosens, Gomez, Freuler, De Roon, Djimsiti, Castagne, Ilicic, Zapata. All. Gasperini. In panchina: Berisha, Rossi, Reca, Piccoli, Pessina, Mancini, Ibanez, Colpani, Delprato, Pasalic, Cambiaghi, Barrow.

Fiorentina: Lafont, Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi, Veretout, Gerson, Benassi, Mirallas, Chiesa, Muriel. All. Montella. In panchina: Brancolini, Ghidotti, Laurini, Norgaard, Simeone, Dabo, Hancko, Beloko, Edimilson, Graiciar, Vlahovic, Hugo.